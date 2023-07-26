Ankara’ya şehit ateşi düştü

Edirne’de şehit olan Astsubay Mehmet Özler’in acı haberi Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan baba ocağına verildi.

KAYNAK: İHA
Ankara’ya şehit ateşi düştü

Edirne’nin Süloğlu ilçesinde askeri araç kazası sonucu şehit olan astsubay Mehmet Özler’in acı haberi Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan baba ocağına verildi.

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Şehidin Karapürçek Mahallesi 450. Sokak'ta bulunan baba evine Altındağ Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu.

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Taziye için Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla şehidin baba evine geldi.

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Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi Etimesgut askeri havaalanında düzenlenecek olan askeri törenin ardından Çankırı’nın Alıca Köyü'ne götürülecek.

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