Edirne’de askeri araç kaza yaptı 1 asker şehit oldu

Şehidin naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketi Konya’ya gönderildi.

Şehidin naaşı Konya’ya uğurlandı

54’üncü Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığı’nda görevli olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler, dün akşam saatlerinde askeri araç kazası sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Özler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bakanlık’tan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.