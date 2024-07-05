Anket: Merih Demiral'ın bozkurt işaretini ırkçı bir hareket olarak görmüyor mu?

Araştırmaya göre, Türk halkının büyük çoğunluğu, yüzde 77,2'si Merih Demiral'ın bozkurt işaretini ırkçı bir hareket olarak görmüyor. Ancak yüzde 22,8'i bu işareti ırkçı olarak değerlendiriyor. Ayrıca, katılımcıların yüzde 79'u bu işaretin Avusturya'da yasak olmasını yanlış bulurken, yüzde 67,3'ü Avrupa'da yaşayan Türklere karşı ırkçılık yapıldığını savunuyor.

Araştırmada ayrıca, Türklerin Avrupa'daki durumu da incelendi. Katılımcıların yüzde 79'u, bozkurt işaretinin Avusturya'da yasak olmasına tepkili olduğunu belirtirken, yüzde 21'i ise bu yasağı doğru buluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye-Avusturya maçı sonrası Almanya'ya gidecek olması da araştırma kapsamında değerlendirildi. Türk halkının yüzde 72,8'i bu kararı memnuniyetle karşılarken, Erdoğan'ın ülkesine ve milli takıma sahip çıkmak için Almanya'ya gittiğini düşünüyor. Ancak katılımcıların yüzde 27,2'si bu kararı yanlış bulduğunu ifade ediyor ve Erdoğan'ın Avrupa'daki gerilimleri daha da artırabileceğini düşünüyor.

Araştırma, Türkiye genelinde 2 bin 962 kişinin katılımıyla 04-05 Temmuz tarihleri arasında CAWI tekniği ile gerçekleştirilmiştir, 'Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli' kullanılarak yapılmıştır.