﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor

Yöneylem Araştırma, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı son anketin sonuçlarını yayınladı.
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Ankette katılımcıların yüzde 56.6'sı, 'Türkiye nasıl yönetilmektedir?' sorusuna 'Kötü yönetiliyor' yanıtını verdi.
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'Ne iyi ne kötü yönetiliyor': Yüzde 9
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'İyi yönetiliyor': Yüzde 33.6
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'Bilmiyorum': Yüzde 0.8
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'ASLA ERDOĞAN'A OY VERMEM' DİYENLERİN ORANI: YÜZDE 54.7
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Katılımcılara yöneltilen bir diğer soru da 'Erdoğan'a oy verir misiniz?' oldu.
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'Asla' diyenlerin oranı yüzde 54.7 olarak belirlenirken, 'kesinlikle' yanıtını verenler yüzde 37.9'da kaldı.
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Yöneylem, bahse konu araştırmasında mevcut cumhurbaşkanı adaylarına yönelik desteği de sorguladı.
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'14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda aşağıdaki adaylardan hangisine oy verirsiniz?' sorusuna verilen yanıtlar, kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldığında şöyle şekillendi
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Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.4,
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Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.6,
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Muharrem İnce: Yüzde 9.1,
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Sinan Oğan: Yüzde 2.9
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İKİNCİ TURDA SONUÇ NE OLUR?
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Bu sonuçlar seçimde ikinci turu işaret ettiğinden, devamında katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalacak olursa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a mı, Kemal Kılıçdaroğlu'na mı verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
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Buna verilen cevaplar da, kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldığında şu şekilde oldu:
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Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 55.1, Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44.9.
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İNCE'YE OY VERENLER, İKİNCİ TURDA NE YAPACAK?
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Bu sonuçların ardından katılımcıların Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye bakışı gündeme geldi. İlk turda İnce’ye oy vereceğini söyleyen yüzde 8,6 (kararsızlar dağıtılmadan) oranındaki kitlenin ikinci tur tercihi şöyle oldu: Yüzde 60.7: Kemal Kılıçdaroğlu Yüzde 17.4: Recep Tayyip Erdoğan Yüzde 4.5: Kararsızım Yüzde 17.4: Oy kullanmam