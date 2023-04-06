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Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor

Yöneylem Araştırma tarafından yapılan son seçim anketi sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda sonuçlanmayacak. İkinci turda fark açılacak.

Galeri Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 08:57
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Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor

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Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor

Yöneylem Araştırma, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı son anketin sonuçlarını yayınladı.

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Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor

Ankette katılımcıların yüzde 56.6'sı, 'Türkiye nasıl yönetilmektedir?' sorusuna 'Kötü yönetiliyor' yanıtını verdi.

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Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor

'Ne iyi ne kötü yönetiliyor': Yüzde 9

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Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor

'İyi yönetiliyor': Yüzde 33.6

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Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor

'Bilmiyorum': Yüzde 0.8

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Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor

'ASLA ERDOĞAN'A OY VERMEM' DİYENLERİN ORANI: YÜZDE 54.7

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Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor

Katılımcılara yöneltilen bir diğer soru da 'Erdoğan'a oy verir misiniz?' oldu.

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Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor

'Asla' diyenlerin oranı yüzde 54.7 olarak belirlenirken, 'kesinlikle' yanıtını verenler yüzde 37.9'da kaldı.

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Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor

Yöneylem, bahse konu araştırmasında mevcut cumhurbaşkanı adaylarına yönelik desteği de sorguladı.

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Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor

'14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda aşağıdaki adaylardan hangisine oy verirsiniz?' sorusuna verilen yanıtlar, kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldığında şöyle şekillendi

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Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.4,
 

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Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.6,

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Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor

Muharrem İnce: Yüzde 9.1, 

15/22
Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor

Sinan Oğan: Yüzde 2.9

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Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor

İKİNCİ TURDA SONUÇ NE OLUR?

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Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor

Bu sonuçlar seçimde ikinci turu işaret ettiğinden, devamında katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalacak olursa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a mı, Kemal Kılıçdaroğlu'na mı verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

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Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor

Buna verilen cevaplar da, kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldığında şu şekilde oldu:

19/22
Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 55.1,
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44.9.

20/22
Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor

İNCE'YE OY VERENLER, İKİNCİ TURDA NE YAPACAK?
 

21/22
Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor

Bu sonuçların ardından katılımcıların Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye bakışı gündeme geldi. İlk turda İnce’ye oy vereceğini söyleyen yüzde 8,6 (kararsızlar dağıtılmadan) oranındaki kitlenin ikinci tur tercihi şöyle oldu:
Yüzde 60.7: Kemal Kılıçdaroğlu
Yüzde 17.4: Recep Tayyip Erdoğan
Yüzde 4.5: Kararsızım
Yüzde 17.4: Oy kullanmam

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Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor

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