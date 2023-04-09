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Muharrem İnce çekilirse oylar nasıl dağılır? Seçime 35 gün kala kritik anket

Seçimlere 35 gün kala MetroPoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi durumunda O’nu destekleyenlerin kime oy vereceğine dair anket bilgisini paylaştı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 15:00
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Muharrem İnce adaylıktan çekilirse oylar nasıl dağılır

Muharrem İnce çekilirse oylar nasıl dağılır? Seçime 35 gün kala kritik anket
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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 35 gün kaldı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi’nin adayı Muharrem İnce kıyasıya bir yarış içerisinde olacaklar.

Seçimlerle ilgili anket çalışmaları da devam ederken, MetroPoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi durumunda, İnce destekçilerinin kime oy vereceğine dair anket bilgilerini paylaştı.

1-3 Nisan tarihleri arasında 2 bin 610 kişinin katıldığı, 28 ilde yapılan ankette seçmene, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce adaylıktan çekilirse aşağıdakilerden hangisine oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçları şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 23,4

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 30,5

Sinan Oğan: Yüzde 24,3

Kararsızım: Yüzde 4,2

Protesyo oy: Yüzde 16,2

Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 1,1

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