Anne -baba can verdi, kızları yüzerek kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Anne -baba can verdi, kızları yüzerek kurtuldu

Erzurum'da sulama kanalına uçan araçtaki 50 yaşındaki Mustafa Anataca ile Birsen Anataca çifti yaşamını yitirdi, kızları Dilay ise kendi imkanları ile yüzerek kurtuldu.

Zonguldak’ta yaşayan ailenin, Atatürk Üniversitesi’ni kazanan kızları Dilay’ın kaydını yaptırmak üzere yola çıktıkları belirtildi.

Kaza, saat 15.00 sularındaAziziye ilçesinin kırsal Çiğdemli Mahallesi yol ayrımında gerçekleşti. Mustafa Anataca’nın kontrolünü kaybettiği araç kanalına uçup, ters döndü. Yoldan geçenler kazayı fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak haber verdi.

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EKİPLER ANNE VE BABANIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Kaza yerine ulaşan ekipler araçtaki Mustafa Anataca ile eşi Birsen Anataca’nın cansız bedenlerine ulaştı. Ancak kızlarını bulamadı.

Kendi imkanlarıyla yüzerek kurtulan çiftin kızları Dilay Anataca ise kaza yerine 1 kilometre uzaklıkta bir alanda bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Dilay Anataca’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erzurum'da kaza yapan ailenin Zonguldak’ta yaşadığı, Atatürk Üniversitesi’ni kazanan kızları Dilay’ın kaydını yaptırmak için yola çıktıkları öğrenildi.

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