Anne karnındaki bebek beyin ameliyatı oldu

ABD'li doktorların gerçekleştirdiği anne karnındaki bebeğe beyin ameliyatı dikkat çekti.

Anne karnındaki bebek beyin ameliyatı oldu

NTV'de yer alan habere göre, Türünün ilk örneği olan ve hayat kurtaran bir prosedürle anne karnındaki bir bebeğe beyin ameliyatı yapıldığı bildirildi.

ABD'li doktorlar doğmamış çocuktaki ölümcül bir damar rahatsızlığını tedavi ederek doğumdan kısa bir süre sonra kalp yetmezliği ve felç geçirmesini önlediği ifade edildi.

Daha önce de rahimde beyin ameliyatı yapılmıştı, ancak Galen Damarı Malformasyonu (VOGM) adı verilen bu nadir hastalık için yapılmamıştı. Anneyi 34. haftada ameliyat eden bilim insanları, operasyonu yönlendirmek için ultrason kullandı.

“OPERASYONUN BEYİN ÜZERİNDE HERHANGİ BİR OLUMSUZ ETKİ BELİRTİSİ YOK”

Dr. Darren Orbach konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Genellikle doğumdan sonra görülen bebeğin sağlığındaki düşüşün ortaya çıkmadığını görmek bizi çok heyecanlandırdı. Şu anda altı haftalık olan bebeğin, ilaç kullanmadan, normal beslenerek ve kilo alarak eve döndüğünü bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Operasyonun beyin üzerinde herhangi bir olumsuz etki belirtisi yok” sözlerini kullandı.

“BEYİN HASARI, SAKATLIK VEYA ÖLÜM RİSKİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTABİLİR”

Dr. Orbach, “Bu yaklaşım, Galen Damarı Malformasyonu’nun tedavisinde büyük bir potansiyele sahip. Malformasyonu doğumdan önce onarıyoruz ve doğumdan sonra tersine çevirmeye çalışmak yerine kalp yetmezliğini ortaya çıkmadan önlüyoruz. Bu, bu bebekler arasında uzun vadeli beyin hasarı, sakatlık veya ölüm riskini önemli ölçüde azaltabilir” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Anne sütünü artıran 12 şifalı bitki çayı
Arpacık neden olur?
Öne Çıkanlar
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Son Haberler
4 ayda 376 bine yakın gıda denetimi yaptı Ekonomi
4 ayda 376 bine yakın gıda denetimi yaptı
Kabak çekirdeğinin faydaları neler? Kabak çekirdeği zararlı mıdır? Keşfet
Kabak çekirdeğinin faydaları neler? Kabak çekirdeği zararlı mıdır?
EYT’de büyük adaletsizlik! Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişiyi etkiliyor Ekonomi
EYT’de büyük adaletsizlik! Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişiyi etkiliyor
Uzmanı açıkladı. Eşler arasındaki sorun bu hastalığı tetikliyor Sağlık
Uzmanı açıkladı. Eşler arasındaki sorun bu hastalığı tetikliyor
İsveç tarihinde bir ilk! PKK/YPG için para toplayan kişi yargılanacak... Dünya
İsveç tarihinde bir ilk! PKK/YPG için para toplayan kişi yargılanacak...
Marmaris'te Tazelenme Üniversitesi Korosu’ndan halk müziği konseri Kültür Sanat
Marmaris'te Tazelenme Üniversitesi Korosu’ndan halk müziği konseri
Kırşehir Belediyesi’nden 10 adet geri dönüşüm malzemesi getirene hediye fide Güncel
Kırşehir Belediyesi’nden 10 adet geri dönüşüm malzemesi getirene hediye fide