Anne karnındaki bebek beyin ameliyatı oldu

NTV'de yer alan habere göre, Türünün ilk örneği olan ve hayat kurtaran bir prosedürle anne karnındaki bir bebeğe beyin ameliyatı yapıldığı bildirildi.

ABD'li doktorlar doğmamış çocuktaki ölümcül bir damar rahatsızlığını tedavi ederek doğumdan kısa bir süre sonra kalp yetmezliği ve felç geçirmesini önlediği ifade edildi.

Daha önce de rahimde beyin ameliyatı yapılmıştı, ancak Galen Damarı Malformasyonu (VOGM) adı verilen bu nadir hastalık için yapılmamıştı. Anneyi 34. haftada ameliyat eden bilim insanları, operasyonu yönlendirmek için ultrason kullandı.

“OPERASYONUN BEYİN ÜZERİNDE HERHANGİ BİR OLUMSUZ ETKİ BELİRTİSİ YOK”

Dr. Darren Orbach konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Genellikle doğumdan sonra görülen bebeğin sağlığındaki düşüşün ortaya çıkmadığını görmek bizi çok heyecanlandırdı. Şu anda altı haftalık olan bebeğin, ilaç kullanmadan, normal beslenerek ve kilo alarak eve döndüğünü bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Operasyonun beyin üzerinde herhangi bir olumsuz etki belirtisi yok” sözlerini kullandı.

“BEYİN HASARI, SAKATLIK VEYA ÖLÜM RİSKİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTABİLİR”

Dr. Orbach, “Bu yaklaşım, Galen Damarı Malformasyonu’nun tedavisinde büyük bir potansiyele sahip. Malformasyonu doğumdan önce onarıyoruz ve doğumdan sonra tersine çevirmeye çalışmak yerine kalp yetmezliğini ortaya çıkmadan önlüyoruz. Bu, bu bebekler arasında uzun vadeli beyin hasarı, sakatlık veya ölüm riskini önemli ölçüde azaltabilir” ifadelerini kullandı.