Anne sütünü artıran 12 şifalı bitki çayı

Editör: Beyza Damgacıoğlu
Gebelik döneminde anne adaylarının en büyük korkularından birisi olan anne sütünün kesilmesine çözümler gelmeye devam ediyor.
Anne sütünü artıran 12 şifalı bitki dikkat çekti.
Doğum sonrasında oluşan ödemi ve stresi yok etmek için anneye süt yapan çaylar önerildi.
İŞTE ANNE SÜTÜNÜ ARTIRAN 12 ŞİFALI BİTKİ ÇAYI…
-Papatya
Gün içinde 2 fincan papatya çayını düzenli olarak içen annelerin süt veriminin yükseldiği gözlemlenmiştir.
-Rezene
Bebekte gaz oluşumunu önlemek adına rezene çayını günde 2 fincan ölçüde tüketebilirsiniz.
-Isırgan
Her sabah 1 fincan içerek süt üretimini kontrol altına alabilirsiniz.
-Melisa
Melisa çayını sabah ve akşam olmak üzere, emzirdiğiniz dönemlerde taze olarak tüketebilirsiniz.
-Kimyon
Annenin gün içinde içeceği kimyon çayı, kolik bebekleri rahatlatır ve anne sütünü çoğaltır.
-Hibiskus
Amber çiçeği çayını emzireceğiniz günlerde demleyip içebilirsiniz.
-Anason
Emzirme döneminde sıcak içecek olarak anason çayını tercih edebilirsiniz.
-Ahududu
Ahududu çayını kahvaltıda ve diğer öğünlerde tüketerek bebeğinizi daha uzun süre emzirebilirsiniz.
-Fesleğen
Fesleğen çayı tüketerek süt hormonlarını kontrol altına alabilirsiniz.
-Çemen Otu
Eğer çemen otu içerek süt oranını artırmak isterseniz; günde yarım fincan tüketebilirsiniz.
-Kuşburnu
Kuşburnu çayını düzenli olarak ve ölçülü miktarda içmeniz önerilir. B vitamini, demir ve pek çok faydalı mineraller, sütünüz sayesinde bebeğinize ulaşacak.
-Ihlamur
Doğum sonrası alınan kiloları en sağlıklı şekilde vermek ve süt üretimine devam etmek için ıhlamur çayından faydalanabilirsiniz.