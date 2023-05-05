Anne sütünü artıran 12 şifalı bitki çayı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Gebelik döneminde anne adaylarının en büyük korkularından birisi olan anne sütünün kesilmesine çözümler gelmeye devam ediyor.

Anne sütünü artıran 12 şifalı bitki dikkat çekti.

Doğum sonrasında oluşan ödemi ve stresi yok etmek için anneye süt yapan çaylar önerildi.

İŞTE ANNE SÜTÜNÜ ARTIRAN 12 ŞİFALI BİTKİ ÇAYI…

-Papatya

Gün içinde 2 fincan papatya çayını düzenli olarak içen annelerin süt veriminin yükseldiği gözlemlenmiştir.

-Rezene

Bebekte gaz oluşumunu önlemek adına rezene çayını günde 2 fincan ölçüde tüketebilirsiniz.

-Isırgan

Her sabah 1 fincan içerek süt üretimini kontrol altına alabilirsiniz.

-Melisa

Melisa çayını sabah ve akşam olmak üzere, emzirdiğiniz dönemlerde taze olarak tüketebilirsiniz.

-Kimyon

Annenin gün içinde içeceği kimyon çayı, kolik bebekleri rahatlatır ve anne sütünü çoğaltır.

-Hibiskus

Amber çiçeği çayını emzireceğiniz günlerde demleyip içebilirsiniz.

-Anason

Emzirme döneminde sıcak içecek olarak anason çayını tercih edebilirsiniz.

-Ahududu

Ahududu çayını kahvaltıda ve diğer öğünlerde tüketerek bebeğinizi daha uzun süre emzirebilirsiniz.

-Fesleğen

Fesleğen çayı tüketerek süt hormonlarını kontrol altına alabilirsiniz.

-Çemen Otu

Eğer çemen otu içerek süt oranını artırmak isterseniz; günde yarım fincan tüketebilirsiniz.

-Kuşburnu

Kuşburnu çayını düzenli olarak ve ölçülü miktarda içmeniz önerilir. B vitamini, demir ve pek çok faydalı mineraller, sütünüz sayesinde bebeğinize ulaşacak.

-Ihlamur

Doğum sonrası alınan kiloları en sağlıklı şekilde vermek ve süt üretimine devam etmek için ıhlamur çayından faydalanabilirsiniz.