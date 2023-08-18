Anne karnındaki bebek sigarayı nasıl algılar

Prof Betül Acunaş, "Bebek içilen tek 1 sigarayı 40 sigara gibi algılıyor" diye uyardı. İşte ayrıntılar…

KAYNAK: DHA
Anne karnındaki bebek sigarayı nasıl algılar

Editör: Naim Arıoğlu

Prof. Dr. Betül Acunaş, erken doğumda sigaranın etkileri hakkında bilgiler verdi. Acunaş, 37 gebelik haftasını tamamlamadan dünyaya gelen her bebeğin 'prematüre' olarak adlandırıldığını belirterek şu uyarılarda bulundu.

“32 haftadan önce doğan bebekler daha problemli olabiliyor. 32 ile 36 hafta arasına orta prematüre diyoruz. 32 ile 30 hafta arasına sınırda prematüre diyoruz, sorunlar bebek ne kadar erken doğarsa o kadar artıyor. Artık bu bebeklerin yaşam şansı, son yıllarda o kadar arttı ki, artık 26 hafta altını da yaşatmaya başladık. Bu başarı mıdır? Çünkü bu bebeklerin bir kısmı özürlü olabiliyor ama yine de yaşam şansları var. 23 haftanın altında bu bebekleri yaşatma şansımız yok."

BEBEK TEK SİGARAYI KAÇ SİGARA ALGILIYOR

Acunaş, sigaranın anne adayları ile bebeklerine karşı olan zararlarını açıkladı ve şöyle konuştu:

“Prematüre doğmanın sonuçlarına bakarsak, bugün Türkiye'de her doğan 100 bebekten 15'i prematüre doğuyor. Dünya rakamlarına bakarsanız yaklaşık 10 bebekten birisi. Giderek de artıyor. Türkiye'de yüzde 11'di, şimdilerde 15'lere çıktı. Çünkü yardımlı doğum teknikleri yani tüp bebek gibi teknikler giderek artmaya başladı. Bunlarla ilgili sorunlar da biraz artıyor gözükse de yaşatıldığı için artıyor. Yaşatılmadığı zaman zaten bu sorunları tespit etmeniz mümkün değil. Şu anda en önemli bebek ölüm nedeni yeni doğanda prematüre bebeklerin sorunları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da çok önemli bir konu. Anne yaşı burada bir faktör. Genç anne ya da ileri yaş. Düşük sosyoekonomik seviye, düşük eğitim seviyesi bu faktörler arasında. Annenin daha önceki hastalıkları; tansiyon, kalp, şeker hastası olması ya da geçirdiği enfeksiyonlar veya gebelikte gelişen tansiyon yükseklikleri, kanamaları, sigara içmesi. Sigara çok önemli bir tehdit.

Annenin içtiği her 1 sigarayı bebek 40 sigara gibi algılıyor. Yani hiç oksijen ve dolaşım gitmiyor bu anne bebeklerinde ve daha önce de prematüre bir bebek doğurmuşsa ondan sonraki bebeğin de prematüre doğma ihtimali artıyor”

DHA

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