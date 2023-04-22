Anne katili evlat tutuklandı

Olay, dün sabah saatlerinde Abide Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Muhammed Gündoğdu, babası ve kardeşleri bayram namazına gittikten sonra annesi Sabiha Gündoğdu ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Muhammed Gündoğdu, mutfaktan aldığı meyve bıçağı ile annesini 3 yerinden bıçakladı. Gündoğdu ardından, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Gündoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Muhammed Gündoğdu’yu gözaltına aldı.

Muhammed Gündoğdu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mersin ve Manisa'da gündelik işlerde çalışan ve bekar olan Gündoğdu, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'Üstsoyu kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

5 çocuk annesi Sabiha Gündoğdu ise yakınlarının gözyaşları arasında Ağrı'nın Küpkıran Mahallesi’nde toprağa verildi.

(Kaynak: DHA)