Anne ve bebeğinin hayatını kaybettiği 'kaza'da yeni gelişme! Doktor 'baba' tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde yaşanan korkunç kazada, Dr. Serdar Kıyak’ın kullandığı otomobil Kızılırmak Nehri’ne uçmuş, feci kazada eşi Gülşah Karaman Kıyak ve 3 yaşındaki oğlu Alperen boğularak hayatını kaybederken, Dr. Kıyak kazadan yaralı olarak kurtulmuştu.

'KASTEN ÖLDÜRME' İDDİASIYLA TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Şüpheli bulunan kazayla ilgili devam eden soruşturmada, doktor baba hakkında “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

"BENİ TEHDİT EDİYOR"

Gülşah Karaman Kıyak’ın kazadan önce, ailesine cep telefonundan gönderdiği “Beni tehdit ediyor” mesajı ortaya çıktı. Dr. Kıyak’ın gözaltına alınmasına ve adliyeye sevk edilmesine yol açtı. Mahkeme, doktor babayı eşi ve çocuğunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlayarak cezaevine gönderdi.

Öte yandan S.K., eşi ve çocuğunun cenaze töreninde tabuta sarılarak gözyaşı dökmüştü.

KADIN CİNAYELETLERİ ENGELLENEMİYOR!

Feci olay akıllara daha önce de yaşanan 'kadın cinayetlerini' getirdi. Benzer bir olay Aydın'da yaşanmış, itfaiye eri Turgay Gezgin'in evinde çıkan yangında eşi ve 2 çocuğunu hayatını kaybetmişti. Feci olaydan kısa süre sonra Turgay Gezgin'in hemşire F.T. ile nişanlanması şüpheli bulunmuş, araştırmalar sonucu yangını planlayarak Turgay Gezgin'in çıkardığı ortaya çıkmıştı. Tutuklanan Gezgin cezaevinde intihar etmişti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde de, fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı 400 bin liralık ferdi kaza sigortasını alabilmek için iterek ölümüne neden olduğu ortaya çıkan Hakan Aysal tutuklanmıştı.

Öte yandan kadıncinayetlerinidurduracağız platformunun verilerine göre 2025 Ağurtos ayında erkekler tarafından 29 kadın öldürüldü, 28 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Vatandaşlar yetkililere sık sık Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen "kadına şiddet" ve "kadın cinayetleri" olaylarını önlemek için şüpheli ve faillere 'caydırıcı cezalar' verilmesi için seslenmeye devam ediyor.

