Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeriydi! Asılı bulunan genç kadının otopsi raporu ortaya çıktı

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök 19 Temmuz’da İstanbul'da doğal gaz borusuna asılı halde ölü bulunmuştu. Gök'ün otopsi raporu ortaya çıktı. Gök’ün vücudunda darp ya da kesiye rastlanmadı, ölümün ası sonucu gerçekleştiği tespit edildi.

YASAKLI MADDE TESPİT EDİLMEDİ

Gök’ün vücudunda herhangi bir yasaklı maddeye de rastlanmadığı belirtildi. Rapor, "ası fiilinin kişi canlı iken gerçekleştiği" ve ölümün bu nedenle meydana geldiği yönünde görüş bildirdi. Resmi otopsi raporu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi.

EVDE DUYGUSAL NOT BULUNDU

Öte yandan olay yerinde yapılan incelemelerde, Esen Gök’ün "Abla sen sorumlu değilsin, sen hiç yanlış yapmadın. Ben hep bahane aradım" ifadelerinin yer aldığı bir not bulunmuştu.

