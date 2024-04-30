Anne ve kızı feci kazada can verdi

Bir anne ve bir kızın feci bir şekilde hayatını kaybettiği kaza, Çorum-İskilip karayolunda meydana geldi. Kaza yerinden aktarılan bilgilere göre, İskilip istikametinde seyir halinde olan Nazlı Baskın isimli sürücünün sürdüğü 19 ACH 106 plakalı otomobil ile Ahmet Altunaya’nın sürdüğü 19 DE 208 plakalı ticari otomobil Kızılırmak Köprüsü üzerinde kafa kafaya girdi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ve kızları Eylül ile Elif Baskın, ticari araç sürücüsü ve yannında bulunan İsmail Başar yarallandı. O sırada yoldan geçen sürücülerin kazayı yetkililere ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri intikal etti. Yaralı vatandaşlar sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldı.

Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İskilip Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı vatandaşlardan Nazlı Baskın ve kızı Eylül Baskın sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak can verdi.

Ekiplerin kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.