Annenin ağrılarını azaltan yöntem ortaya çıktı

Editör: Erkavim Yıldırım

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, suda doğumun doğal ve güvenle tercih edilen bir doğum şekli olduğunu belirterek, suda doğum ile annenin ağrıları daha az hissettiğini dile getirdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, günümüzde en çok bilinen normal doğum ve sezaryen doğum olmak üzere 2 seçeneğin ön plana çıktığını fakat çok eski tarihlerde uygulanmaya başlanan başka bir seçenek daha olduğunu söyledi.

Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, birçok kültürde kullanılan bu yöntemin ‘suda doğum’ olduğunu ve ülkemizde çok bilinmediğini aktardı.

Tursun, “Suda doğumlarda ağrı kesici ihtiyacının bariz şekilde azaldığı görülmüştür” dedi.

SUDA DOĞUM NEDİR?

Anne adayının, doğum için özel olarak tasarlanmış küvet benzeri bir ünite içine girmesi ile başlayan suda doğum, doktor kontrolünde, vajinal doğum ile bebeğin dünyaya gelmesi ile son bulur. Diğer doğum türleri ile aynı oranda riskler taşıdığından güvenle tercih edilen bu yöntem sayesinde kan akımı artar, böylece rahim içinde olan kasılmalar rahatlıkla düzene girer. Sıcak suyun etkisiyle bebeğin dünyaya gelişi sırasında oluşabilecek vajina yırtılması riski azalır. Rahim içinde su dolu bir kesecikte yer alan bebek, benzer sıcaklıkta su ile dolu bir havuzun içinde doğduğundan daha az ağlar ve daha sakin olur. Anne adayına ve bebeğe yan etkisi ya da zararı bulunmayan suda doğum yöntemi uygulanmadan önce, anne adayı ve bebek gerekli sağlık kontrollerinden geçirilir. Suda doğumun tam donanımlı suda doğum ünitesine sahip hastanelerde, deneyimli bir ekip tarafından gerçekleştirilmesi büyük önem taşır.