Annesini öldürüp bavula koyan genç kadın hakkında istenen ceza belli oldu

Söz konusu ceza, Heather Mack'in savunma avukatlarının, önümüzdeki hafta Sheila von Wiese-Mack'i öldürmek için komplo kurmak suçundan hüküm giydiğinde isteyebilecekleri süreden çok daha fazla bir sürenin parmaklıklar ardında kalması anlamına geliyor.

Hükümet ayrıca Mack için beş yıl denetimli serbestlik, 250 bin dolar para cezası ve 262 bin 708 dolar tazminat istiyor. Çarşamba günü yapılan bir başvuruda savcılar, önerilen cezanın "haklı ve yeterli olduğunu, ancak Mack'in iğrenç suçuna adil ve uygun bir ceza verilmesi için gerekenden fazla olmadığını" söyledi.

Mack, geçtiğimiz Haziran ayında, 1,5 milyon dolarlık bir vakıf fonuna erişim sağlamak için Wiese-Mack'i o zamanki erkek arkadaşıyla birlikte annesini öldürdüğü suçlamasını kabul etmişti. Savcılar, o zamanlar 18 yaşında olan hamile Mack'in bir otel odasında annesinin ağzını kapattığını, erkek arkadaşı olan Tommy Schaefer'in ise Wiese-Mack'i meyve kasesiyle dövdüğünü söyledi.

Dava, kısmen Wiese-Mack'in yerleştirildiği ve yetişkin bir kadının vücudunu taşıyamayacak kadar küçük görünen çantanın fotoğrafları nedeniyle uluslararası ilgi topladı.

Savcılar, Mack ve Schaefer'in cinayeti aylardır planladığını söyledi. Ayrıca, hem Mack hem de Schaefer'in Wiese-Mack'in cesedinin bulunduğu çantayı Endonezya'daki bir taksiye bindirmeye çalıştıklarını gösteren video kanıtlarının da bulunduğunu söylediler.

Annesiyle birlikte Chicago'nun Oak Park banliyösünde yaşayan Mack, 10 yıllık Endonezya cezasının yedi yılını çekti. 2021'de sınır dışı edildi ve uçağı Chicago O'Hare Uluslararası Havaalanına indikten hemen sonra ABD ajanları onu tutukladı.

Mack tutuklandığında o zamanlar 6 yaşında olan kızı da yanındaydı. Kız daha sonra velayet kavgasının ardından bir akrabasının yanına verildi.

Mack'in avukatları 15 yıl hapis cezası istiyor; ancak 2015'te Wiese-Mack cinayetine yardımcı olmaktan dolayı Endonezya hapishanesinde geçirilen yedi yıl da hesaba katılıyor. Ayrı olarak, ABD'ye döndükten sonra Chicago'da gözaltında geçirilen iki yıldan fazla süre için de otomatik olarak kredi alacaktı.

Avukat Michael Leonard yakın tarihli bir mahkeme dosyasında ABD Cezaevleri Bürosu'na atıfta bulunarak, "Vergi mükelleflerinin Bayan Mack'i BOP içinde uzun bir süre hapsetmek için yüzbinlerce ila milyonlarca dolar harcaması özellikle gereksiz" dedi. .

İtiraz anlaşmasında 28 yılı aşmayan bir ceza öngörülüyor. Savunma anlaşmasının bir parçası olarak, Mack'e yönelik diğer iki suçlama da ceza sürecinin sonunda düşürülecek.

Schaefer cinayetten suçlu bulundu ve 18 yıllık hapis cezasını çekmekte olduğu Endonezya'da kalmaya devam ediyor.