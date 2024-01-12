Eşini 11 kez bıçaklayarak öldüren adamdan skandal savunma. 'Bu olaydan en çok zarar gören benim'

Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan 3 çocuk annesi Hülya Tortop ile eşi Murat Tortop arasında 19 Aralık 2022 tarihinde iddiaya göre, 'kıskançlık' sebebiyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın alevlenmesiyle Murat Tortop, eşinin başında önce soda şişesi kırdı, daha sonra 11 yerinden bıçakladı. Saldırının ardından Tortop, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kendini ihbar etti. Adrese gelen sağlık ekipleri, Hülya Tortop'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, Murat Tortop'u gözaltına aldı.

Tortop hakkında, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle olay öncesi 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği, sürenin dolmasıyla evine geri döndüğü belirlendi. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Tortop, tutuklanarak ceza evinde gönderildi.

Soruşturmanın ardından sanık Murat Tortop hakkında, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla Denizli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün ki ikinci duruşmasına tutuklu sanık Tortop, Tortop'un annesi ve ağabeyi ile Hülya Tortop'un kardeşleri katıldı.

"SÜREKLİ CANİ GİBİ GÖSTERİLİYORUM"

Sanık Murat Tortop duruşmadaki ifadesinde, "Bu talihsiz olayda 14 aydır ızdırap çeken benim. Üç çocuğumu bir daha görmeyeyim ki, yemin ederim, sürekli cani gibi gösteriliyorum. Daha önce uzman psikolog, çocuklarımı ve Hülya'yı kemerle dövdüğümü söyledi. Asla gerçek değil. Bu olaydan en çok zarar gören benim. dedi

Duruşmadaki sözlerine katil yaftası yedim diyerek devam eden Tortop, "Üç çocuğumun annesinin ölümüne sebebiyet verdim. Bunun affedilecek yanı yok lakin söylenen bazı sözler doğru değil. Tanıklar benim ağır ceza almam için bütün komplo teorilerini ortaya koyuyorlar. Ben de üzgünüm, benim de ailem dağıldı ama karşı tarafın beyanları gerçeği yansıtmıyor. Ben böyle bir insan değilim" ifadelerini kullandı.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Murat Tortop'un ifadesinin ardından, duruşma savcısı mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, olay günü çiftin birlikte alkol aldığını, öldürülen Hülya Tortop'un dışarı çıkmak istediğini ancak sanık Tortop'un izin vermeyip, 11 bıçak darbesi ile öldürdüğünü söyledi.

Kasten öldürme suçunun sabit olduğunu, saldırganın öldürme kastıyla hareket ettiğini belirten savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti sanık Tortop'un tutukluk halinin devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.