Şakanın sonu kötü bitti. 15 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Mehmet Şerif Şahin, arkadaşı S.S.Ç. ile şakalaştığı sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S.Ç., yanındaki bıçak ile Mehmet Şerif Şahin'i bıçakladı.

Şahin'i kanlar içinde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Şahin'i Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şahin, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze otopsi sonrası ailesine teslim edilirken, şüpheli suç aleti ile yakalandı. Soruşturma devam ediyor.