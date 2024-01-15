Şakanın sonu kötü bitti. 15 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü

Kaynak: DHA
Şakanın sonu kötü bitti. 15 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü
Gaziantep'te S.S.Ç. (15), kendisine şaka yapan arkadaşı Mehmet Şerif Şahin'i (18) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Mehmet Şerif Şahin, arkadaşı S.S.Ç. ile şakalaştığı sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S.Ç., yanındaki bıçak ile Mehmet Şerif Şahin'i bıçakladı.

15-yasindaki-cocuk-kendisine-saka-yapan-arkadasini-oldurdu-4911-dhaphoto2.jpg

Şahin'i kanlar içinde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Şahin'i Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şahin, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze otopsi sonrası ailesine teslim edilirken, şüpheli suç aleti ile yakalandı. Soruşturma devam ediyor.

İlgili Haberler
Cezaevinden çıktı bilgisayar kablosu ile adam öldürdü
Cezaevinden çıktı bilgisayar kablosu ile adam öldürdü
17 yaşındaki genç bir aileden 4 kişiyi öldürdü
17 yaşındaki genç bir aileden 4 kişiyi öldürdü
Annesini öldürüp bavula koyan genç kadın hakkında istenen ceza belli oldu
Zaman aşımına 15 gün kala cinayeti itiraf etti
Zaman aşımına 15 gün kala cinayeti itiraf etti
Son Haberler
Turşu nasıl yapılır? Salatalık turşusu tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Turşu nasıl yapılır? Salatalık turşusu tarifi için malzemeler neler?
Dünyanın en zengin 5 insanı belli oldu Dünya
Dünyanın en zengin 5 insanı belli oldu
Kadın futbol takımında oynayan futbolcu erkek mi? Türk futbolunda skandala 5 kala. Cinsiyet araştırması yapılacak mı? Spor
Kadın futbol takımında oynayan futbolcu erkek mi? Türk futbolunda skandala 5 kala. Cinsiyet araştırması yapılacak mı?
Ukrayna 2 Rus uçağını düşürdüğünü açıkladı Dünya
Ukrayna 2 Rus uçağını düşürdüğünü açıkladı
En güçlü antioksidan Sağlık
En güçlü antioksidan
İşte bir yosun türü ve 5 önemli yararı Şifalı Bitkiler
İşte bir yosun türü ve 5 önemli yararı
23 özel hastaneye havadan para yağıyor. 100 bin çalışan özel hastanelere mahkum oldu Gündem
23 özel hastaneye havadan para yağıyor. 100 bin çalışan özel hastanelere mahkum oldu