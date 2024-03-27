Annesinin gözü önünde abisini boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

Olay, saat 01.00 sıralarında Erenler Mahallesi Tunalı Sokak’taki 5 katlı binanın 5’inci katındaki dairede yaşandı.

Birlikte alkol içtikleri iddia edilen Mert P. (33) ile abisi Murat P. (45) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Mert P. bıçakla abisi Murat P.'nin boğazını kesti.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Mert P. ve olay esnasında evde bulunan annel gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Murat P., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan Mert P. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mert P. ile abisi Murat P. arasında husumet bulunduğu iddia edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı Mert P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



