Annesinin gözü önünde abisini boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

Kaynak: İHA
Annesinin gözü önünde abisini boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde abisinin boğazını keserek öldüren zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Erenler Mahallesi Tunalı Sokak’taki 5 katlı binanın 5’inci katındaki dairede yaşandı.

Birlikte alkol içtikleri iddia edilen Mert P. (33) ile abisi Murat P. (45) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Mert P. bıçakla abisi Murat P.'nin boğazını kesti.

aw171673-02.jpgYapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Mert P. ve olay esnasında evde bulunan annel gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Murat P., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

aw171673-03.jpgGözaltına alınan Mert P. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mert P. ile abisi Murat P. arasında husumet bulunduğu iddia edildi.

aw171673-04.jpgÇıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı Mert P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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