Annesinin rekorunu kırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Annesinin rekorunu kırdı

İrlandalı koşucu Sophie O'Sullivan, 800 metrede annesinin en iyi derecesini geçti. O'Sullivan yüksek kaliteli bir yarışı beşinci sırada tamamlarken, zafer İtalya'dan Eloisa Coiro'nun oldu.

Sophie O'Sullivan, İtalya'daki Lignano Yarışı'nda 2:00.28 koşarak en iyi derecesini bir saniyeden fazla geliştirerek İrlanda'nın tüm zamanlar 800 metre listesinde annesi Sonia'yı geride bıraktı.

Santry'deki Morton Oyunlarında 1.500 metrede sezonun en iyi derecesi olan 4:05.77'yi koştuktan 48 saatten kısa bir süre sonra O'Sullivan yarışta beşinci olurken, zafer 1:59.26'lık hayatının en iyi derecesiyle Avustralyalı Lindan Hall'un (1:59.72) önünde bitiren İtalya'dan Eloisa Coiro'ya gitti.

O'Sullivan'ın bir önceki en iyi derecesi olan 2:01.43, geçtiğimiz Eylül ayında Almanya'da kaydedilmişti. 2:00.28'lik derecesi, annesinin 1994'te koştuğu ve 19 yıldır İrlanda rekoru olan 2:00.69'dan daha hızlı.

O'Sullivan ayrıca Ciara Mageean'ın Mayıs ayında kırdığı 1:58.51'lik İrlanda rekorunun ardından İrlanda tüm zamanlar listesinde dördüncü sıraya yükseldi. 22 yaşındaki O'Sullivan'ın bir başka mükemmel performansı da geçen ay, annesinin beşinci ve son kez kazanmasından 24 yıl sonra ilk İrlanda büyükler 1,500m şampiyonluğunu kazanması oldu.

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