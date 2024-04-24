Annesiyle inerken hareket eden otobüsün altında kalan Eylül, öldü

Kaynak: DHA
Annesiyle inerken hareket eden otobüsün altında kalan Eylül, öldü
Mardin’de annesiyle birlikte inmeye çalıştığı esnada hareket eden otobüsün altında kalan 4 yaşındaki Eylül Irmak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Zergan Mahallesi'nde meydana gelen olayda 4 yaşındaki Eylül Irmak, annesi ve kardeşi ile beraber S.B.’nin kullandığı plakası öğrenilmeyen şehir içi yolcu otobüsüne bindi.

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OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI

Bir süre sonra otobüsten isteyen annesi, kucağındaki kardeşiyle inip, elinden tuttuğu Eylül’ü de indirmek istedi. Bu esnada otobüs hareket etti. Dengesini kaybederek yere düşen Eylül, otobüsün altında kalarak ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eylül, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eylül’ün cenazesi otopsi için morga kaldırılırken otobüsü sürücüsü S.B. gözaltına alındı. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

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