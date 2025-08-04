Anneye son bakış! Yavru eşeğin vefası yürekleri dağladı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Mardin’in Derik ilçesinde otomobilin çarptığı eşek yaşamını yitirdi, yavrusu uzun süre yanından ayrılmadı. Yürekleri dağlayan o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, dün akşam 21.00 civarında Derik’in Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleşti.

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Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, aniden yola çıkan eşeğe çarptı.

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ANNESİNİN BAŞINDAN AYRILMADI

Çarpmanın şiddetiyle yere yığılan eşek, kısa süre sonra hayatını kaybetti. Bu sırada yavrusunun eşeğin başından ayrılmadığı gözlendi.

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O anlar, cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan belediye ekipleri, ölen eşeği gömülmek üzere yoldan kaldırdı.

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Eşeğin yavrusu ise hayvan barınağına teslim edildi.

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