Anneye son bakış! Yavru eşeğin vefası yürekleri dağladı

Kaza, dün akşam 21.00 civarında Derik’in Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleşti.

Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, aniden yola çıkan eşeğe çarptı.

ANNESİNİN BAŞINDAN AYRILMADI

Çarpmanın şiddetiyle yere yığılan eşek, kısa süre sonra hayatını kaybetti. Bu sırada yavrusunun eşeğin başından ayrılmadığı gözlendi.

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O anlar, cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan belediye ekipleri, ölen eşeği gömülmek üzere yoldan kaldırdı.

Eşeğin yavrusu ise hayvan barınağına teslim edildi.

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