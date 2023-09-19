Antakya'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 2 ölü

Hatay’ın Antakya ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, kaçan bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

KAYNAK: İHA
Antakya'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 2 ölü

Olay, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi’nde bulunan Karlısu Göleti çevresindeki bir çay bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 15.15 sıralarında T.C., M.K. ve M.G. isimli şahıslar ile A.Y. ve A.K. isimli şahıslar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, şahıslar A.Y. ve A.K.'yı silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

Saldırı sonrası A.Y. isimli şahıs olay yerinde, A.K. isimli şahıs kaldırıldığı Kocaeli Sahra Hastanesinde hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar neticesinde M.K. ve M.G. isimli şahıslar yakalanırken, T.C. isimli şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.

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