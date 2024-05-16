Akın akın İstanbul'dan göç alan Konya ilçesi belli oldu! İlçe nüfusu katlandı

İstanbul'dan göç alan Konya ilçesi belirlendi! Son verilere göre, Konya'nın Meram ilçesi nüfusunda önemli bir artış yaşandığı ortaya çıktı. Bu artış, İstanbul'dan gelen yurttaşların yoğun bir şekilde Meram ilçesine yerleşmesiyle gerçekleşti.



BBN Haber'deki habere göre; Konya'nın göç alan ilçesi belirlendi. Son zamanlarda İstanbul'dan bu ilçeye yoğun bir göç akını yaşanıyor. Meram ilçesi, artan nüfusuyla dikkat çekiyor.

Bu durum, ilçenin ekonomik ve sosyal yapısında önemli değişikliklere neden olabilir.

Göçün getireceği etkilerin yanı sıra, altyapı ve iş gücü gibi konularda da planlamaların yapılması gerekebilir. Bu süreçte ilçe yönetiminin dikkatli adımlar atması ve göçü verimli bir şekilde yönetmesi önem taşıyor.

Göç alan bölgelerde yaşanan değişimler, yerel yönetimlerin stratejik planlamalar yapmasını gerektirir.

Bu süreçte, Meram ilçesi ve yönetimi için önemli kararlar alınması gerekebilir.

DEPREM KORKUSU SARDI

İstanbul'dan birçok kişi deprem korkusu nedeniyle Anadolu illerine göç ediyor. Konya ise deprem konusunda güvenilir bir kent olması nedeniyle tercih nedeni olmuş durumda.

MERAM'DA KİRA FİYATLARI UÇTU

Artan göçle birlikte Konya'nın Meram ilçesinde kira fiyatlarının uçuşa geçtiği görülüyor.