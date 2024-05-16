Akın akın İstanbul'dan göç alan Konya ilçesi belli oldu! İlçe nüfusu katlandı

Kaynak: Haber Merkezi
Akın akın İstanbul'dan göç alan Konya ilçesi belli oldu! İlçe nüfusu katlandı
İstanbul'dan hızla göçler artıyor. Konya'daki bir ilçe en çok göç alan ilçeler arasında yer alıyor

İstanbul'dan göç alan Konya ilçesi belirlendi! Son verilere göre, Konya'nın Meram ilçesi nüfusunda önemli bir artış yaşandığı ortaya çıktı. Bu artış, İstanbul'dan gelen yurttaşların yoğun bir şekilde Meram ilçesine yerleşmesiyle gerçekleşti.

BBN Haber'deki habere göre; Konya'nın göç alan ilçesi belirlendi. Son zamanlarda İstanbul'dan bu ilçeye yoğun bir göç akını yaşanıyor. Meram ilçesi, artan nüfusuyla dikkat çekiyor.

Bu durum, ilçenin ekonomik ve sosyal yapısında önemli değişikliklere neden olabilir.

Göçün getireceği etkilerin yanı sıra, altyapı ve iş gücü gibi konularda da planlamaların yapılması gerekebilir. Bu süreçte ilçe yönetiminin dikkatli adımlar atması ve göçü verimli bir şekilde yönetmesi önem taşıyor.

meram-850x560.jpg

Göç alan bölgelerde yaşanan değişimler, yerel yönetimlerin stratejik planlamalar yapmasını gerektirir.

Bu süreçte, Meram ilçesi ve yönetimi için önemli kararlar alınması gerekebilir.

DEPREM KORKUSU SARDI

İstanbul'dan birçok kişi deprem korkusu nedeniyle Anadolu illerine göç ediyor. Konya ise deprem konusunda güvenilir bir kent olması nedeniyle tercih nedeni olmuş durumda.

MERAM'DA KİRA FİYATLARI UÇTU

Artan göçle birlikte Konya'nın Meram ilçesinde kira fiyatlarının uçuşa geçtiği görülüyor.

İlgili Haberler
Üzeri nar gibi kızaran tavuk pişirmenin tüyosu: Fırından çıkar çıkmaz lezzeti fark ediliyor
Üzeri nar gibi kızaran tavuk pişirmenin tüyosu: Fırından çıkar çıkmaz lezzeti fark ediliyor
İzmir'in en ünlü lezzeti; İzmir köfteye lezzet katan tüyo! Böyle pişirilmeliymiş
İzmir'in en ünlü lezzeti; İzmir köfteye lezzet katan tüyo! Böyle pişirilmeliymiş
Fayanslar ayna gibi ışıl ışıl oluyor! Taşlaşmış fayansları parlatan en etkili temizlik sırrı
Fayanslar ayna gibi ışıl ışıl oluyor! Taşlaşmış fayansları parlatan en etkili temizlik sırrı
Bamya böyle temizlenirse hem daha kolay temizleniyor hem de lezzeti katlanıyor
Bamya böyle temizlenirse hem daha kolay temizleniyor hem de lezzeti katlanıyor
Patates salatasını lezzetlendiren tüyo! Kaseye 1 kaşık eklemek yeterli oluyormuş
Patates salatasını lezzetlendiren tüyo! Kaseye 1 kaşık eklemek yeterli oluyormuş
Tarhana çorbası topaklanıyor mu? Çorbayı böyle pişirirseniz asla topaklanmıyor
Tarhana çorbası topaklanıyor mu? Çorbayı böyle pişirirseniz asla topaklanmıyor
Balon gibi kabarıyor ve asla yağ çekmiyor. Pişi kızartırken denemeniz gereken püf nokta
Balon gibi kabarıyor ve asla yağ çekmiyor. Pişi kızartırken denemeniz gereken püf nokta
Uzun ömürlü kan grupları belli oldu. Diğer kan gruplarından çok daha sağlıklı oluyorlar
Uzun ömürlü kan grupları belli oldu. Diğer kan gruplarından çok daha sağlıklı oluyorlar
Kendi baklavanızı kendiniz evde yapabilirsiniz; İşte bayramlık baklavanın hazırlanışı
Kendi baklavanızı kendiniz evde yapabilirsiniz; İşte bayramlık baklavanın hazırlanışı
Eve örümcek sokmamak için bilmeniz gereken tüyo! Evde asla yuva yapamayacaklar
Eve örümcek sokmamak için bilmeniz gereken tüyo! Evde asla yuva yapamayacaklar
Son Haberler
Santarelli tek hareketiyle gönülleri fethetti. Bütün salon ayakta alkışladı Spor
Santarelli tek hareketiyle gönülleri fethetti. Bütün salon ayakta alkışladı
Antalya'da Japonya depremi Spor
Antalya'da Japonya depremi
Lüleburgaz’da atık yağ fabrikasında yangın Gündem
Lüleburgaz’da atık yağ fabrikasında yangın
Kafkas Üniversitesi’nde ‘çoban’ krizi Gündem
Kafkas Üniversitesi’nde ‘çoban’ krizi
Konya Hüyük’te tarihi eser operasyonu: Çok sayıda eser ele geçirildi Yerel Haberler
Konya Hüyük’te tarihi eser operasyonu: Çok sayıda eser ele geçirildi
Malatya'da sağanak yağış ve fırtına ağaçları devirdi Yerel Haberler
Malatya'da sağanak yağış ve fırtına ağaçları devirdi
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı Spor
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı