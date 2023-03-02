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Askerlerin şaşkın bakışları arasında verdiği mesajla izleyenleri şaşırttı

Depremde en büyük yıkımın yaşandığı yerlerden Antakya'dan gelen bir görüntü izleyenleri duygulandırdı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 10:52
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Antakya'da duygulandıran mesaj

Askerlerin şaşkın bakışları arasında verdiği mesajla izleyenleri şaşırttı
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Meydana gelen depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri Antakya oldu. Büyük yıkımın gerçekleştiği bölgeden paylaşılan bir görüntü enkaz yığınlarının arasından filizlenen bir fidan gibi umutları yeşertti. 

Antakya'dan ayrılmayı reddetmiş, antikacı dükkanının önünde Pink Floyd parçası müziğin sesini son ses açıp ortalığı toparlayan vatandaşın görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.

Videoda şaşkın askerler ve yıkılan binalardan oluşan “seyirci kitlesine” manidar bir Pink Floyd'un Wish You Were Here (Keşke burada olsaydın) parçasını dinlettiği görüldü.  

Dükkanın önünde bulunan dev Türk bayrağı, Atatürk portresi, İslam, Hristiyanlık ve Musevi inançlarına özgü motifler taşıyan eşyalar dikkat çekti.

Antikacı dükkanında yükselen ses ile verilme istenen mesaj net: Kültürel dokusu, kendine has renkliliği ve hoşgörüsü ile hatırladığımız Antakya'da hayatın devam etmesi gerektiği…

Büyük yıkımın yaşandığı kentte binlerce can kaybı yaşanırken bildirilen son rakamlara göre 213 bin bağımsız bölümden oluşan 60 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu belirtildi. 

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