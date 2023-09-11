Antalya Havaalanı sınıfta kaldı. Dünyanın en çok rötar yapan 4.havaalanı seçildi

Havayolu yolcu hakları kuruluşu AirHelp, geçen yıl dünya genelinde 138 havalimanı arasında bir araştırma yaptı.

2022 AirHelp Skoru'na göre, Antalya Havalimanı dakiklik performansı açısından 10 üzerinden 5.67 puanla en kötü havalimanı listesinde 4. sırada yer aldı. En kötü performansa sahip havalimanı ise Kanada'daki Pearson Havaalanı oldu.

31.sıradaki İstanbul Havalimanı'nda uçuş aksama oranı yüzde 33.62 olurken, 89.sırada yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise bu oran yüzde 52.58 oldu.

YOĞUNLUKTA İSTANBUL HAVALİMANI BİRİNCİ, ANTALYA YEDİNCİ SIRADA

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 24-30 Ağustos dönemi verilerine göre; günlük ortalama 1522 uçuşla İstanbul Havalimanı (İGA), Avrupa'nın en yoğunu oldu.

İGA'yı 1384 uçuşla Amsterdam Schipol ve 1360 uçuşla Paris Charles de Gaulle takip etti.

Türkiye'nin en yoğun 2'nci havalimanı Antalya Havalimanı ise günlük 1021 uçuşla 7'nci sırada yer aldı.