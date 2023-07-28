Antalya Kemer'deki orman yangınında beşinci gün

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Temmuz Pazartesi günü başlayan yangın beşinci gününde de devam ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürerken yıkımın ne boyutta olduğu belirsizliğini koruyor.

KAYNAK: AA
Antalya Kemer'deki orman yangınında beşinci gün

Antalya’nın Kemer ilçesindeki Göynük Değirmendere Mahallesi’nde pazartesi akşamı çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, beşinci gününde de devam ediyor.

Karadan ve havadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Ancak karadan müdahale, arazinin engebeli olması nedeniyle güçlükle gerçekleştiriliyor.

Gece boyunca yangına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edildi. Sabah saatlerinde ise bölgeye çok sayıda helikopter ve uçak sevk edildi.

Helikopterler, denizden aldıkları suyu yangın bölgesine bırakarak alevleri söndürmeye çalışıyor. Karada ise arazözler, iş makineleri, itfaiye araçları ve orman işçileri alevlerin yayılmasına engel olmak için mücadele ediyor.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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