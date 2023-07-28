Kemer'deki orman yangını beşinci gününde kontrol altına alındı

Antalya’nın Kemer ilçesindeki Göynük Değirmendere Mahallesi’nde 24 Temmuz Pazartesi akşamı çıkan orman yangınına müdahaleler beşinci gününde de devam etti. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Haberi Twitter hesabı üzerinden paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Antalya Kemer' deki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altın alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık" dedi.

Yangına gece boyunca gece görüşlü helikopterler ile müdahale edildi. Sabah saatlerinde helikopter ve uçaklar çalışmalara katıldı. Helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara bırakarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı yangın bölgesinde çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı ve orman işçisi alevlerin yayılmasını önlemek için çaba sarf etti.