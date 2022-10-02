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Antalya Manavgat’ta icradan satılık tarla

T.C. Manavgat 2.İcra Dairesi tarafından Antalya Manavgat'ta 24.999 m² tarla icradan satılacak.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 10:02
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Antalya Manavgat’ta icradan satılık tarla

Antalya Manavgat’ta icradan satılık tarla
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Antalya, Manavgat, Gündoğdu Mah. 272 Ada 22 parselde kayıtlı 24999,41 m2 alanlı tarla vasıflı taşınmazın tam hissesi borçlu şirket adına kayıtlıdır. İmar Durumu: Gündoğru mahallesi 272 ada 22 parsel numaralı taşınmaz 1/25000 ölçekli belek özel çevre koruma bölgesi çevre düzeni planında tarım alanları içerisinde kaldığı, alt ölçekli uygulama imar planı bulunmadığı, yapılaşma koşulları 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanununda belirtilen hususlar doğrultusunda belirlenmektedir. Parsel düz bir bölgede yer almakta, yüzeyi düz ve düzgün şekli alanı toprak ve topografik özellikleri bitkisel tarım için uygun özelliklerde sulama şebekesi içerisindesulanabilen tarla özelliğinde tarım arazisidir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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