Antalya merkezli 4 ilde eş zamanlı sahte alkol operasyonunda binlerce şişe sahte alkol ele geçirildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ‘alkollü içki kaçakçılığı’ yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yaklaşık 10 ay önce planlı çalışma başlattı.

Antalya merkezli İstanbul, İzmir ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şahıslara ait 1 fabrika ve 14 depoda gerçekleştirilen aramada ise 184 bin şişe sahte alkol ile şişelenmeye hazır 18 bin litre sahte alkol ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.