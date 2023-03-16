﻿Antalya Muratpaşa’da icradan satılık arsa

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Antalya İl, Muratpaşa İlçe, GÜZELOBA Mahalle/Köy, 6189 Ada, 4 Parsel, Satışa konu Antalya ili Muratpaşa ilçesi Güzeloba mahallesi 6189 ada 4 parsel sayılı arsa vasfındaki taşınmazın üzerinde değerine etki edecek inşai ve zirai mehtesatlar bulunmamaktadır. Yol, su, elektrik alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır, topoğrafik yapısı % 1-2 oranında eğimlidir. çevresinde yapılaşma büyük orandı tamamlanmış olup, eğitim kuruluşları, sağlık kuruluşları, semp pazarı, park alışveriş merkezi gibi sosyal donatılara yakın durumdadır. Ulaşımı kolaydır.

Adresi : Antalya İli Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 6189 Ada 4 Parsel Sayılı Taşınmaz. Muratpaşa / ANTALYA

Yüzölçümü : 429 m2

Detaylı bilgi için tıklayınız.