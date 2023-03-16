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Antalya Muratpaşa’da icradan satılık arsa

T.C. Antalya 7. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Antalya Muratpaşa'da 429 m² arsa mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 12:18
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Antalya Muratpaşa’da icradan satılık arsa

Antalya Muratpaşa’da icradan satılık arsa
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Antalya İl, Muratpaşa İlçe, GÜZELOBA Mahalle/Köy, 6189 Ada, 4 Parsel, Satışa konu Antalya ili Muratpaşa ilçesi Güzeloba mahallesi 6189 ada 4 parsel sayılı arsa vasfındaki taşınmazın üzerinde değerine etki edecek inşai ve zirai mehtesatlar bulunmamaktadır. Yol, su, elektrik alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır, topoğrafik yapısı % 1-2 oranında eğimlidir. çevresinde yapılaşma büyük orandı tamamlanmış olup, eğitim kuruluşları, sağlık kuruluşları, semp pazarı, park alışveriş merkezi gibi sosyal donatılara yakın durumdadır. Ulaşımı kolaydır.
Adresi : Antalya İli Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 6189 Ada 4 Parsel Sayılı Taşınmaz. Muratpaşa / ANTALYA
Yüzölçümü : 429 m2

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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