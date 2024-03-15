Erken rezervasyonda Almanların tercihi Antalya oldu

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı unvanında olan Kavaloğlu, 2024 turizm sezonuna dair rezervasyonlarda ilk rakamların oluştuğunu söyledi.

Avrupalı turistin Türkiye'ye ilgisinin arttığına vurgu yapan Kavaloğlu, "Almanların ilk defa Türkiye'ye ilgisinin bu kadar yoğun olması bizi çok mutlu etti. Erken rezervasyon satışlarında ilk defa Türkiye, İspanya'nın bile önünde çıktı. Antalya'ya 1,5 milyon Alman, erken rezervasyon yaptırdı. Almanya ve İngiltere, erken rezervasyonda çok hızlı şekilde gidiyor." dedi.

Kaan Kavaloğlu, Almanya, Avusturya, İsviçre ve Polonya'nın çok önemli duruma gelen "dörtlü pazar" olduğunu ifade etti.

Polonya'dan gelen turist sayısının ilk kez 2023’te 1 milyonu geçtiğini belirten Kavaloğlu, "Türkiye'ye hem yazın hem kışın Polonya ilgisi artıyor." Değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl İskandinav ülkelerinin de eski rakamları yakalayabileceğini vurgulayan Kavaloğlu, sözlerine şunları ekledi:

"Dolayısıyla iyi bir yıl geliyor diyebiliriz. Turizmciler olarak her zaman temkinli yaklaşıyoruz. Çünkü son beş yılda yaşadığımız üç büyük kriz var. Bu krizlerin hepsini dirayetli durarak atlatabildik. Dolayısıyla burada hem turizmi çeşitlendirmeye hem 12 aya yaymaya hem de mevsimsellik engelini ortadan kaldırarak, daha homojen rezervasyon almaya çalışıyoruz. Yani sadece temmuza, ağustosa yönelik rezervasyon değil, önce 7 aya, sonrasında 12 aya rezervasyon almaya çalışıyoruz."