Erken rezervasyonda Almanların tercihi Antalya oldu

Kaynak: AA
Erken rezervasyonda Almanların tercihi Antalya oldu
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Antalya'da bu yıl Alman turist sayısının 4 milyonu görmesini hedefliyoruz. Dolayısıyla bu sene Almanlar, Rusları geçebilir." İfadelerini kullandı.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı unvanında olan Kavaloğlu, 2024 turizm sezonuna dair rezervasyonlarda ilk rakamların oluştuğunu söyledi.
Avrupalı turistin Türkiye'ye ilgisinin arttığına vurgu yapan Kavaloğlu, "Almanların ilk defa Türkiye'ye ilgisinin bu kadar yoğun olması bizi çok mutlu etti. Erken rezervasyon satışlarında ilk defa Türkiye, İspanya'nın bile önünde çıktı. Antalya'ya 1,5 milyon Alman, erken rezervasyon yaptırdı. Almanya ve İngiltere, erken rezervasyonda çok hızlı şekilde gidiyor." dedi.
Kaan Kavaloğlu, Almanya, Avusturya, İsviçre ve Polonya'nın çok önemli duruma gelen "dörtlü pazar" olduğunu ifade etti.
Polonya'dan gelen turist sayısının ilk kez 2023’te 1 milyonu geçtiğini belirten Kavaloğlu, "Türkiye'ye hem yazın hem kışın Polonya ilgisi artıyor." Değerlendirmesinde bulundu.
Bu yıl İskandinav ülkelerinin de eski rakamları yakalayabileceğini vurgulayan Kavaloğlu, sözlerine şunları ekledi:
"Dolayısıyla iyi bir yıl geliyor diyebiliriz. Turizmciler olarak her zaman temkinli yaklaşıyoruz. Çünkü son beş yılda yaşadığımız üç büyük kriz var. Bu krizlerin hepsini dirayetli durarak atlatabildik. Dolayısıyla burada hem turizmi çeşitlendirmeye hem 12 aya yaymaya hem de mevsimsellik engelini ortadan kaldırarak, daha homojen rezervasyon almaya çalışıyoruz. Yani sadece temmuza, ağustosa yönelik rezervasyon değil, önce 7 aya, sonrasında 12 aya rezervasyon almaya çalışıyoruz."

İlgili Haberler
Fed imalat endeksinde martta düşmeye devam etti
Fed imalat endeksinde martta düşmeye devam etti
Doğu Karadeniz'den 32 büyük yaş meyve ve sebze ihracatı
Doğu Karadeniz'den 32 büyük yaş meyve ve sebze ihracatı
AA Finans faiz beklenti anketini açıkladı
AA Finans faiz beklenti anketini açıkladı
Borsa günün ilk yarısında yükseldi. En çok yükselen hisseler
Borsa günün ilk yarısında yükseldi. En çok yükselen hisseler
İhracatı rekora taşıyan OMS’ye çifte ödül
İhracatı rekora taşıyan OMS’ye çifte ödül
Son Haberler
Yozgat’ta firari 2 hükümlü yakalandı Yerel Haberler
Yozgat’ta firari 2 hükümlü yakalandı
Belediye başkan adayı lüks yatla karada seçim turu attı Gündem
Belediye başkan adayı lüks yatla karada seçim turu attı
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri yükseldi Ekonomi
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri yükseldi
Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı Gündem
Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı
Annesini vampir diye öldürdü. Geceleri kendisini ısırdığını düşündü Dünya
Annesini vampir diye öldürdü. Geceleri kendisini ısırdığını düşündü
Yozgat’ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari yakalandı Gündem
Yozgat’ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari yakalandı
Fed imalat endeksinde martta düşmeye devam etti Ekonomi
Fed imalat endeksinde martta düşmeye devam etti