Ramazan Bayramı tatili Antalya’yı canlandırdı

Bu yıl 1 Ocak-7 Nisan'da 1 milyon 100 bin yabancı turistin geldiği Antalya’da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla iç pazar da hareketlenmeler görüldü.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, şu ana kadar gelen yabancı turist sayısında 2023’e oranla yüzde 20 artış olduğunu belirtti.

Üç aylık dönemde en çok turistin Almanya'dan geldiğini söyleyen Kavaloğlu, Rusya'nın ikinci, İngiltere'nin üçüncü, Polonya'nın ise dördüncü sırada yer aldığını dile getirdi.

Kavaloğlu, 17 milyon turist hedefine hızlı adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Kavalaoğlu, "Paskalya tatili bitti, 9 günlük bayram tatili başladı. Tatilin hem önceden açıklanması hem de 9 güne çıkarılması otellere girişleri hızlandırdı. Antalya'da doluluklar şimdiden yüzde 90'nın üzerine çıktı. Yüzde 100'e yakın doluluklarla bayram tatilini tamamlayacağız." Dedi.

Kavaloğlu, Antalya’da hava sıcaklığının 25 derecinin üzerinde seyrettiğini belirtti.

Bayram tatilinde Antalya'nın iklim şartlarıyla ön plana çıktığına vurgulayan Kavaloğlu, Antalya'nın yanı sıra Ege, Doğu ve Batı Akdeniz kıyılarının da hareketli geçeceğini söyledi.

Kavaloğlu, uzun bir süreden sonra ilk defa bu kadar hareketli Ramazan Bayramı dönemi geçirdiklerini de ifade etti.