Antalya'da 2.5 ton sahte alkol ele geçirildi

Antalya'da 2 bin 540 litre sahte alkol ele geçirildi, olayla ilgili 5 şüpheliye işlem yapıldı.

KAYNAK: İHA
Antalya'da 2.5 ton sahte alkol ele geçirildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde kaçak sigara ve sigara ürünleri ticaretini yapan ve halkın sağlığını tehdit eden şahıslar ile yasadışı organizasyonlara yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu çerçevede; 1 kamyonet ve 3 adreste yapılan aramada, 725 bin adet makaron, 2bin 540 litre sahte alkol,4 bin 100 adet elektronik sigara, 20 kilogram tütün, bin 400 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet kompresör ve sigara dolum makinası ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheliye “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” bünyesinde işlem yapıldığı bildirildi.

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