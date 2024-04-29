Refah’a askeri operasyon başlayacak. Filistin'den kritik İsrail açıklaması

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’nun özel oturumuna katılan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, oturum esnasında konuşma yaptı. İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulunan Abbas, “İsrail birkaç gün içinde Refah kentine bir askeri operasyon başlatacak, çünkü Gazze'de kalan tüm Filistinliler orada toplandı. Sınırlı bir saldırı, hepsini Filistin topraklarını terk etmeye zorlamak için yeterli olacaktır" ifadelerini kaydetti.

Abbas, komşu Arap ülkeleri olan Mısır ve Ürdün’ün, Filistinli mültecileri kabul etmeyi reddettikleri göz önüne alındığında, dünyanın Filistin tahindeki en büyük felakete şahitlik edebileceğinin altını çizdi.

İsrail’i durdurabilecek tek ülkenin ABD olduğunu vurgulayan Abbas, sözlerini, ABD’ye, İsrail’i Refah operasyonu planlarından vazgeçmesi amacıyla etkilemesi için çağrıda bulunarak bitirdi.