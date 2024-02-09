Antalya'da 20 hapse çarptırılan cinsel istismar sanığı Bursa'da yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2015'te meydana gelen olayda, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Sedat Özdemir hakkında 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan dava açılmıştı. Yargılama sonucunda mahkeme heyeti, Özdemir'in 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

TUTUKLANDI

Adli kontrol kapsamında tutuksuz yargılanan Özdemir için yakalama kararı çıkartıldı. 1 yıldır kesinleşmiş hapis cezası olan Özdemir, dün akşam Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Özdemir, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.