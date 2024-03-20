Antalya'da 600 dairesi daha ortaya çıkmıştı. Turgut Altınok bu daireler için bir kuruş vergi ödememiş

Kaynak: Cumhuriyet
Antalya'da 600 dairesi daha ortaya çıkmıştı. Turgut Altınok bu daireler için bir kuruş vergi ödememiş
Gazeteci Murat Ağırel, Ak Parti'nin ABB adayı Turgut Altınok'un mal varlığına ilişkin yeni bir iddiada bulundu.

Yerel seçim tarihi yaklaşırken belediyi başkan adayları da tek tek "Mal beyanlarını" açıklamaya başladı. Mal beyanında bulunan adaylar arasında en çarpıcı ve en çok konuşulan isim, Ak Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok oldu. Altınok'un dudak uçuklatan gayrimenkul serveti hakkında son bir iddia da Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel'den geldi. Ağırel kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası gözler yeniden Ak Partili adaya çevrildi.

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MURAT AĞIREL'DEN ŞOK İDDİA

Gazeteci Murat Ağırel, Turgut Altınok'un gayrimenkulleri için devlete ne kadar vergi ödediğini "e-devlet"ten sorguladığı "Vergi levhası"nın ekran görüntüsünü de paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Turgut Altınok’un aile şirketinin 660’ı Antalya’da, 183’ü Ankara’da toplam 843 dairesi var. İnşaat masrafı da yok. Kat karşılığı verilmiş. Altınok Gayrimenkul ne kadar vergi ödemiş diye baktım. 2020, 2021, 2022 yıllarında tahakkuk eden vergi 0.”

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