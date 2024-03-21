Turgut Altınok ‘Antalya’da 600 daire’ iddialarını yalanladı, Ağırel'den belgeli yanıt geldi

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı AKP’li Turgut Altınok, Ankara'da TOGO Kuleleri'nde Sinan Aygün ile ortak olduğu ve Antalya'da 600 dairesinin bulunduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı kişi ve kurumlarca basın etiğine ve meslek kurallarına aykırı, seçim sathı mailinde seçmeni ve toplumu kötü niyetli ve kasıtlı olarak yanıltan asılsız haberlerin yer aldığını öne sürdü.

"YALAN HABERLER SÜRATLE SERVİS EDİLMEYE BAŞLANMIŞTIR"

Her iki haberin de bir moral bozukluğu ve telaş içerisinde yaptırılmış manipülatif çabalar olduğunu savunan Altınok, "Yönlendirilmiş anket sonuçlarının aksine, sokakların ve Başkentimizin şahsıma olan teveccühü ve güveni yükselmiş, sonuçlar hızla lehimize dönmüştür ki, bu moral bozukluğu ve çaresizlik içerisinde seviyesizce uydurulmuş yalan haberler süratle servis edilmeye başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Siyasete girmeden önce kazanılmış, hak edilmiş mal varlığının tartışılmasının abesle iştigal olduğunu söyleyen Altınok, belediye başkanlığı döneminde mal varlığının artmadığını, aksine azaldığını belirtti.

MURAT AĞIREL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Bunların tamamının külliyen yalan ve iftiradan ibaret olduğunu iddia eden Altınok, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Hakkımda bu ve benzeri hayal ürünü, gerçek dışı, kötü niyetli, yalan ve iftira içeren, panik duygusuyla yaptırılan haberleri paylaşan, yayan, duyuranlar ve yorum yapan, her türlü yorumu yayan müfteriler hakkında, bu açıklamalarımdan sonra aynı çirkin davranışlara devam etmeleri halinde yasal süreç başlatılacaktır. Sayın Murat Ağırel hakkında iddia olarak ve kaynak göstermeden ve dahi şahsıma sorulmadan servis ettiği yalan haberler sebebiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır."

AĞIREL: SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

Yalanlamanın ardından gazeteci Murat Ağırel, "Sayın Altınok açıklama yapmış. Benim hakkımda savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtmiş. Sabırsızlıkla bekliyorum. Ancak sorularıma lütfen cevap verin" diyerek 3 belge yayınladı ve Altınok’a 3 soru yöneltti:

"-Yazımda ve paylaşımlarımda TOGO kulelerine veya arazisine ortak demedim. Ancak Elmar Tower arazinde ortak dedim (Belge 1)

- Antalya’daki kat karşılığı 10 katlı 4 bloklu 660 daire yapılan araziniz mal beyanında yok (Belge 2)

- Ortak olduğunuzu beyan ettiğiniz şirketinizin vergi bildirimi matrahsız… (Belge 3)

- Yine soruyorum: Banka mevcutlarınızı, döviz mevduatınızı, araç bilgilerinizi, ziynet eşyalarınızı, eşinizin üzerine olan mal beyanlarını ve çocuklarınıza devrettiğiniz taşınır taşınmaz mallarınız nelerdir?"