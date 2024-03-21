Seyirciden Turgut Altınok'a dikkat çeken yanıt: Mal varlığınızla birlikte tüm Ankara'ya komşuymuşsunuz

Kaynak: Haber Merkezi
Seyirciden Turgut Altınok'a dikkat çeken yanıt: Mal varlığınızla birlikte tüm Ankara'ya komşuymuşsunuz
Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok, Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu. Programda bir seyircinin Altınok'un, "Nerede oturuyorsunuz" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı AKP’li Turgut Altınok, Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel serisine konuk oldu.

Bir bölümü sosyal medyada yayınlanan programda Altınok ile bir seyirci arasında gerçekleşen diyalog dikkat çekti.

Bir seyirci tarafından Altınok'a, "Keçiören'deki gibi Ankara'daki çöp konteynırlarını da kaldıracak mısınız?" sorusu yöneltildi.

Altınok, sorunun ardından seyirciye hangi mahallede oturduğunu sordu.

Seyirci ise Altınok'a, "Tepebaşı'ndayım, komşunuzum. Gerçi mal varlığınızla birlikte tüm Ankara'ya komşuymuşsunuz" yanıtını verdi.

Salonda alkışlara neden olan seyircinin yanıtı sosyal medyanın da gündemine oturdu.

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