Antalya'da akrabaların arazi kavgası kanlı bitti! 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Antalya'da akrabaların arazi kavgası kanlı bitti! 1 ölü

Manavgat'ta arazi paylaşımı üzere tartışan hala ve dayı çocuklarının kavgasında açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Antalya'da akrabalar arasındaki arazi anlaşmazlığı, cinayete sahne oldu. İki ailenin evlerinin birbirinin yakınında olması ve olası olaylar nedeniyle jandarma komando timleri mahallede önlem aldı.

Antalya'da, hala-dayı çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Ali Erdem'in av tüfeğiyle ateş açtığı Abdül Oktay Kaya (40) yaşamını yitirdi, Nevzat Kaya (17) ağır, Selçuk Kaya ise hafif yaralandı. Cinayet şüphelisi Ali Erdem, jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'da akrabaların arazi kavgası kanlı bitti! 1 ölü

Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan akraba Kaya ve Erdem aileleri, sorunlu bir araziyi paylaşmak üzere buluştu. Her iki aile fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü haber alan Ali Erdem, motosikletiyle bölgeye geldi. Ali Erdem'in av tüfeğiyle ateş açması sonucu Abdül Oktay Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Nevzat Kaya, götürüldüğü hastanedeki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. Saçmaların kulağına isabet ettiği Selçuk Kaya ise olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Abdül Oktay Kaya'nın cansız bedeni, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'da akrabaların arazi kavgası kanlı bitti! 1 ölü

Jandarma ekipleri, Ali Erdem'i kısa sürede yakaladı. Şüphelinin kullandığı tüfek ve geldiği motosikleti ise olay yeri yakınında ele geçirildi. Jandarma, olayla ilgili çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Hala ve dayı çocukları olan iki ailenin evlerinin birbirinin yakınında olması ve olası olaylar nedeniyle jandarma komando timleri mahallede önlem aldı. (DHA)

Antalya'da akrabaların arazi kavgası kanlı bitti! 1 ölü

Antalya'da akrabaların arazi kavgası kanlı bitti! 1 ölü

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