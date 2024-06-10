Antalya'da apartmanda çıkan yangında anne ve oğlu kurtarıldı

Yangın söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Barış Mahallesi 2895 Sokak'ta bulunan apartmanın giriş katındaki dairede başladı. Nedeni henüz bilinmeyen yangın sırasında evin mutfağında bulunan Nilüfer Kılpıkoğlu, salonda dumanı fark etti. Kılpıkoğlu, eşi, iki çocuğu ve kedileriyle birlikte hemen dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, dumanların yükseldiği giriş kata müdahale ederken, aynı apartmanın üçüncü katında oturan Nurhayat Ç. ve oğlu Aras Ç., binanın içine yayılan duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Ekipler, merdiven yardımıyla yarım saat süren çalışma sonucu anne ve oğlunu kurtararak güvenli bölgeye taşıdı. Dumandan etkilenen anne ile oğlu, bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle dakikalar içinde kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle evde ve apartmanda ciddi maddi hasar oluştu.

"Mutfaktan çıkınca dumanı gördüm, hemen çocukları aldım"

Yangının başladığı evin sahibi Nilüfer Kılpıkoğlu, "Salonda çıktı muhtemelen, muhtemelen değil, oradan çıktı. Ben komşuların sesine fark ettim. Mutfaktan çıkınca dumanı gördüm. Hemen çocukları aldım. O sırada zaten alev aldı," dedi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.