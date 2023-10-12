Antalya'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü, 6 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

KAYNAK: DHA
Antalya'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü, 6 yaralı

Kavgayı ayırmaya çalışan 2 jandarma personeli de yaralananlar arasında yer aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Zırlankaya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İdris Şahin, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Ahmet Yavuz’un evine giderek babasını tehdit etti. Daha sonra evden ayrılan Şahin, Yavuz’u bir caminin bahçesinde konuşmak için arayarak çağırdı. Çağrılan yere giden Yavuz, Şahin ve beraberindeki 3 kişi tarafından otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı. Şahin ve arkadaşları, Yavuz’u bir eve götürerek darp ettiler. Yavuz’un ailesinden şantajla para isteyen şüpheliler, parayı banka havalesiyle aldıktan sonra Yavuz’u bir parka bıraktılar.

Jandarma Personeli de Yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Şahin ve Yavuz’un yakınları mahalle meydanında toplanarak tartışmaya başladılar. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tabancalarla birbirlerine ateş açtılar. Çatışmada kurşunların isabet ettiği Ahmet Yavuz, eşi Şerife Yavuz ve oğlu; İdris Şahin, eşi Zübeyde Şahin ve oğlu Feridun Şahin ile kavgayı ayırmaya çalışan Serik İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli bir astsubay ve bir uzman çavuş yaralandılar.

Olayda 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Olayda ağır yaralanan Ahmet ve Şerife Yavuz çifti, kaldırıldıkları Serik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar. Yavuz çiftinin cenazeleri hastane morguna konuldu. Diğer yaralılardan İdris Şahin’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis Güvenlik Önlemi Aldı

Polis ekipleri, taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için yaralıların bulunduğu hastanelerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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