Arazi anlaşmazlığı kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Taşlar, sopalar havada uçuştu

Olay, akşam saatlerinde, Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan Daksu ve Alatosun mahallelileri arasında çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki araçlarda yaptığı aramada 1 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alınırken, kırsal Daksu ve Alatosun mahallelerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.