Antalya’da balkonda tabancalı kriz! Polis son anda ikna etti

Rüştü K., elindeki tabancanın namlusuna mermi sürüp, başına dayadığı sırada olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Rüştü K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi 488 Sokak üzerinde bulunan evde meydana geldi. 8 katlı binanın 3'üncü katında annesiyle birlikte yaşayan Rüştü K., evinin balkonuna çıkıp çevreye rahatsızlık vermeye başladı.
Rüştü K.'nın balkonda tabanca gösterdiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından uyarılan Rüştü K., elindeki tabancanın namlusuna mermi sürdü.
Rüştü K., ardından tabancayı başına dayadı. Rüştü K.'nın kapıyı açmaması üzerine bölgeye destek amaçlı özel harekat polisleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından Rüştü K., evin kapısını açarak polise teslim oldu.