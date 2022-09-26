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Çekiçli cinayet kamerada. Antalya'da beş yıldızlı otelde annesini ve babasını katletmişti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatil yapan babasını çekiçle öldüren Dmitry Stepanov'un o anları önceden kurduğu kamera ile kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekiple yakalanan Stepanov'un kamerayı kurduktan sonra havlunun altından çıkardığı çekiçle babasına çekiçle saldırdığı görüldü.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 14:23
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Antalya'da beş yıldızlı otelde annesini ve babasını katleden Rus turist kamera kurup cinayetleri işlemiş

Çekiçli cinayet kamerada. Antalya'da beş yıldızlı otelde annesini ve babasını katletmişti
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Antalya'daki olay, Çolaklı turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri Rus uyruklu Pavel Stepanov (62) isimli şahsın çekiçle darp edilerek yaşamını yitirdiğini, eşi Tatıana Stepanov'un (64) ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu, jandarmanın dedektifleri JASAT ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, aynı odada konaklayan ve psikolojik sorunları olduğu bildirilen Dmitry Stepanov’un çekiçle başlarına vurarak babasını öldürdüğü, annesini ise ağır yaraladığı belirlendi.Çekici havlunun içinde arkasına sakladı



BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜ ANLARI KAYDETMİŞ
Katil zanlısı Stepanov'un cinayeti kayıt altına aldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Stepanov'un odaya kamera sistemi kurduktan sonra masanın üzerindeki havlunun altından çekici alıp eliyle arkasına saklaması ve babası kapıdan girerken saldırıp çekiçle vurduğu ve babasının yere yığıldığı anlar görünüyor.Babasına böyle saldırdı


ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU
Olay sonrasında kaçan Dmitry Stepanov'un yakalanması amacıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip oluşturuldu.
CİNAYETİ VİDEO İLE İTİRAF ETTİ
Cinayetin olduğu günün akşamında bir kafeye çay içmeye giden Stepanov, burada kendini kayda alıp bir video çekmiş ve cinayeti itiraf etmişti. Stepanov videoda, “Bugün babamı öldürdüm. Sebebi; o bana çocukluğumda eziyet ederdi ve şiddet uygulardı. Babam amcamın yanında benim kemiklerimi kırdı. 2005 yılında kulağımı patlattı. Onu arkadaşımız Tatyana da gördü. Beni ruh hastaları hastanesine gönderdiler. Her şey babaannemin dediklerinden sonra başladı. O bana ‘sen hep kötü şeyleri üstüne çekiyorsun, onu senden çıkaracağız’ derdi ve bakın sonunda çıktı. Ben şimdi Türkiye'deyim ama Rusya'ya dönmeye korkuyorum. Beni ruh hastalıkları hastanesine gönderirler ve orada suçlarlar. Bana yardımcı olmanızı rica ediyorum çünkü ne yapacağımı bilemiyorum. Benim çocukluktan bu yana hayalim babamı öldürmekti, sonunda hayalim gerçekleşti. Ben hayatımda bir çocuğa bile ses yükseltmedim. Ben çok kötü biriyim ama ben doğru yaptığımı düşünüyorum. Babamı öldürdüğümden dolayı pişman değilim” ifadelerini kullanmıştı.


ÖZEL EKİP TELEFON SİNYALİNDEN YAKALADIOlay sonrası Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, jandarma dedektifleri JASAT bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Otelden ayrılan Stepanov'un Çolaklı Mahallesi’nden Manavgat ilçe merkezine geldiğini tespit eden ekipler, videonun ırmak kenarındaki bir işletmede çektiğini, hemen oradan da Antalya Caddesi’ne çıktığını ve buradan otobüse binerek Antalya şehir merkezine hareket ettiğini tespit etti. Özel ekip, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve JASAT timleriyle irtibata geçerek operasyon düğmesine bastı. Otobüsten Çallı bölgesinde inen Stepanov’un telefon sinyalini takibe alan ekipler, şüpheliyi Kepez İlçesi Dokuma bölgesinde sokakta yürürken yakaladı.
JASAT ekipleri tarafından Çolaklı Jandarma Karakolluğuna getirilen Stepanov’un, işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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