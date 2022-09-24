Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 

Milli Gazete'nin haberine göre, ortalığı kan gölüne çeviren olay Konya'nın Karapınar ilçesi Akçayazı Mahallesi'nde meydana geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un kuzeni olduğu belirtilen Osman Kurum, arazi anlaşmazlığı nedeniyle Hüseyin İncekara tartışmaya başladı.

Tartışmanın giderek büyümesi üzerine olaya İncekara'nın yanında bulunan eşi Fadim İncekara ve oğlu Mücahit İncekara da dahil oldu. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Osman Kurum iddialara göre, yanındaki tabancayla Hüseyin İncekara ile eşi Fadim ve oğlu Mücahit İncekara'ya kurşun yağdırdı.

KAYIPLARA KARIŞTI

İncekara ailesinin 3 ferdi vücutlarına isabet eden kurşanlar nedeniyle yere yığıldı. Ortalığı kan gölüne çeviren Osman Kurum olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı aile üyeleri, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen Hüseyin İncekara sevk edildiği Karapınar Devlet Hastanesinde, eşi Fadim İncekara ise Konya Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 22 yaşındaki Mücahit İncekara’nın ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Jandarmanın verdiği bilgiye göre Osman Kurum'un, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kuzeni olduğu öğrenildi. Jandarma, kaçan Osman Kurum’u yakalamak için çalışma başlattı.