2 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstedikleri şarkıyı bilmiyor diye müzisyeni öldürdüler

İstedikleri şarkıyı bilmiyor diye müzisyeni öldürdüler

Ankara'da bir mekanda 2 kişi parça isteğinde bulundu. Müzisyen şarkıyı bilmediğini söyledi. Bunun üzerine saldırıya uğrayan müzisyen, hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 20:55
Takip Et

Ankara'da 2 kişi istedikleri şarkıyı bilmiyor diye müzisyeni öldürdü

İstedikleri şarkıyı bilmiyor diye müzisyeni öldürdüler
+
Aa
-

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir mekanda meydana gelen olayda, mekanda bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi, müzisyen Onur Şener’den istek şarkıda bulundu. Şener ise şarkıyı bilmediğini söyledi. Bunun üzerine 2 kişi, mekan kapanışı kırdıkları cam şişeleriyle müzisyen Şener'e saldırdı.

Boynundan ağır yaralanan Şener, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili iki kişi gözaltına alınırken müzisyen Şener tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

bbb
2.10.2022 21:08
Ne demek mekan kapatılsın. Insan olan müzik dinler eğlenir. birinin basinda sise kırıp sonra boğazına saplamak nedir. Bu cesaret nedir bu cüret nedir bunlara ceza vermemek nedir???  
 
Bg0n
2.10.2022 21:03
o psikopatların toplum içine salınmaması gerekir.Çünkü onlar insan değil.  
 
Dervişoğlu
2.10.2022 20:57
Böyle mekanlar kapatılsın.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana
1
﻿Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana
﻿Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana
﻿AKP’li Metin Külünk'ten partisine sert sözler: Yok oluşumuzun hızı yükselecek...
2
﻿AKP’li Metin Külünk'ten partisine sert sözler: Yok oluşumuzun hızı yükselecek...
﻿AKP’li Metin Külünk'ten partisine sert sözler: Yok oluşumuzun hızı yükselecek...
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
3
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
﻿Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
4
﻿Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
﻿Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
﻿ Bakan Soylu ''Mersin'deki teröristler motorlu paraşütle 12 saatte geldiler'' demişti. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Soylu'ya yanıt geldi
5
﻿ Bakan Soylu ''Mersin'deki teröristler motorlu paraşütle 12 saatte geldiler'' demişti. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Soylu'ya yanıt geldi
﻿ Bakan Soylu ''Mersin'deki teröristler motorlu paraşütle 12 saatte geldiler'' demişti. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Soylu'ya yanıt geldi
﻿Vatandaş Sayın Cumhurbaşkanım diye seslendi. Mansur Yavaş böyle karşılık verdi
6
﻿Vatandaş Sayın Cumhurbaşkanım diye seslendi. Mansur Yavaş böyle karşılık verdi
﻿Vatandaş Sayın Cumhurbaşkanım diye seslendi. Mansur Yavaş böyle karşılık verdi
﻿Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü... Korkutan dolar tahmini!
7
﻿Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü... Korkutan dolar tahmini!
﻿Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü... Korkutan dolar tahmini!
﻿Meral Akşener'den Altılı Masa görüşmesinin ardından teşekkür mesajı
﻿Meral Akşener'den Altılı Masa görüşmesinin ardından teşekkür mesajı
﻿Meral Akşener'den Altılı Masa görüşmesinin ardından teşekkür mesajı
﻿Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Hollanda spor kanalında. Derbi tarihe geçti
﻿Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Hollanda spor kanalında. Derbi tarihe geçti
﻿Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Hollanda spor kanalında. Derbi tarihe geçti
﻿Koro İstanbul Kübra Şenyaylar'ın öncülüğünde kuruldu
﻿Koro İstanbul Kübra Şenyaylar'ın öncülüğünde kuruldu
﻿Koro İstanbul Kübra Şenyaylar'ın öncülüğünde kuruldu
﻿Kemal Kılıçdaroğlu'ndan teşekkür mesajı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu'ndan teşekkür mesajı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu'ndan teşekkür mesajı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.