İstedikleri şarkıyı bilmiyor diye müzisyeni öldürdüler

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir mekanda meydana gelen olayda, mekanda bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi, müzisyen Onur Şener’den istek şarkıda bulundu. Şener ise şarkıyı bilmediğini söyledi. Bunun üzerine 2 kişi, mekan kapanışı kırdıkları cam şişeleriyle müzisyen Şener'e saldırdı.
Boynundan ağır yaralanan Şener, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili iki kişi gözaltına alınırken müzisyen Şener tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.