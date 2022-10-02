İstedikleri şarkıyı bilmiyor diye müzisyeni öldürdüler

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir mekanda meydana gelen olayda, mekanda bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi, müzisyen Onur Şener’den istek şarkıda bulundu. Şener ise şarkıyı bilmediğini söyledi. Bunun üzerine 2 kişi, mekan kapanışı kırdıkları cam şişeleriyle müzisyen Şener'e saldırdı.

Boynundan ağır yaralanan Şener, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili iki kişi gözaltına alınırken müzisyen Şener tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.