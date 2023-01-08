Binden fazla tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi

İHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı faaliyetlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu çerçevede Kepez ilçesi Yeni Doğan Mahallesi'nde bir araçta ve Döşemealtı ilçesinde bir adreste yapılan operasyon neticesinde; bin 140 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 4 adet arama dedektörü ele geçirildi.

Yapılan operasyonda 1 şahıs yakalanarak hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak kaçakçılık faaliyetlerinde bulunarak devleti vergi yönünden zarara uğratan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.