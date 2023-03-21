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Antalya'da kendisinden ayrılmak isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini katıldığı düğünde tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 12:42
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Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Antalya'da kendisinden ayrılmak isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
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5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Ayvaoğlu ve taraf avukatları katıldı.

Son sözü sorulan sanık, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu, çocuklarının geleceği için elinden geleni yapacağını belirterek, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti sanık Serkan Ayvaoğlu'na "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın cezasına indirim uygulanmadı.

OLAY

Dağbeli Mahallesi'nde 13 Ağustos 2022'de, annesini ziyaret edip bir yakınının düğününe katılan Şenay Ayvaoğlu (37) ile burada karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Serkan Ayvaoğlu (37) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmada, Serkan Ayvaoğlu'nun tabancayla ateş ettiği eşi hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra kaçan Serkan Ayvaoğlu, jandarma ekiplerince Korkuteli ilçesi Köseler Mahallesi'ndeki dağlık arazide yakalanmıştı. Öldürülen kadının, eşi için uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilmişti.

(AA)

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