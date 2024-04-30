TV yayın akışı 30 Nisan Salı. Bugün televizyonda ne var?

Kaynak: Haber Merkezi
TV yayın akışı 30 Nisan Salı. Bugün televizyonda ne var?
Televizyon, hayatlarımıza girdiği günden bu yana en önemli iletişim araçlarımızdan biri haline geldi. İnsanlar için hem bilgi edinme hem de eğlenme için bir kanal açan televizyonlar, bugün hepimizin evinde olan ve vazgeçemeyeceğimiz araçlardan biri. Her gün reyting rekorları kıran yapımlar, gün içinde ilgiyle takip ediliyor ve bekleniyor. Her gün televizyonda, yayında ne olduğu merak konusu olurken, sizin için “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun yanıtını derledik.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
03:15 Kızılcık Şerbeti
05:30 Aziz

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Maraşlı
05:20 Safir

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Kara Bela (Yerli Sinema)
22:30 Kara Bela (Yerli Sinema)
00:30 Yerli Dizi Tekrarı
03:00 Aramızda Kalsın
05:00 Güzel Köylü

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Cevap Ver Türkiye
02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
05:55 Uğurlugiller
06:50 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:10 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Kara Ağaç Destanı
02:50 Hayallerinin Peşinde
03:30 Gönül Dağı

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NOW YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Hava Muhalefeti (Yerli Sinema)
00:30 Şahane Hayatım
03:00 Senden Daha Güzel
05:00 Kefaret
06:00 Adım Farah

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