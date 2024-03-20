Antalya'da çıkan yangında 2 aylık bebek yaşamını yitirdi

Kaynak: AA
Antalya'da çıkan yangında 2 aylık bebek yaşamını yitirdi
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir evde çıkan yangında 2 aylık bebek hayatını kaybetti.

Kızılarık Mahallesi 2799 Sokak'taki bir apartman dairesinde ailesiyle yaşayan üniversite öğrencisi anne Ş.Ç, 2 aylık bebeğini uyutup sınava girmek için babasıyla dışarı çıktı.

Bu esnada, evde yapılan ilk belirlemelere göre elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle yangın çıktı. Evde bulunan anneanne ve dayı, yatak odasında bulunan bebeği dışarıya çıkartmaya çalıştı fakat alevlerden dolayı içeriye giremedi.

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Komşuların ihbar vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi intikal etti.

Adrese gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Sağlık ekibi, bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Eve dönen anne, bebeğinin öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Yakınları ve komşularının sakinleştirmeye çalıştığı anneye, sağlık ekibi müdahalede bulundu.

Bebeğin cenazesi incelemenin tamamlanmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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